Павлодарцев призвали закупить уголь до похолодания

Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодарской области продолжают готовиться к отопительному сезону. Ранее стало известно, что принять тепло вовремя смогут все социальные объекты региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На сегодняшний день местные многоэтажки готовы на треть. Также в регионе накопили достаточно угля: на энергоисточниках и складах насчитывается 1,5 миллиона тонн твёрдого топлива. Об этом сообщил и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Асхат Жакупов.

"Уголь для населения на разрезах "Богатырь комир" и "Майкобе" имеется в достаточном объёме. Цены зафиксированы. Его перевозят по железной дороге в Павлодар, Аксу и Щербактинский район", – рассказал и.о руководителя управления.

По его данным, на разрезах заготовили более 10 тысяч тонн угля на продажу по цене от 8 до 20 тысяч тенге.



В ведомстве напомнили, что уголь необходимо закупать заранее, не дожидаясь похолодания. Асхат Жакупов пояснил: жители региона предпочитают запасаться топливом, когда температура воздуха уже опустилась, из-за этого создаётся ажиотаж на тупиках, и уголь могут не успеть поставить.



Ранее сообщалось, что на предстоящую зиму региону необходимо 639 тысяч тонн угля, в том числе 132 тысячи – для бюджетных организаций и 428 тысяч для населения. Объекты социальной сферы уже заключили договоры на поставку твердого топлива.