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Павлодарца оштрафовали из-за видео в соцсетях

Сегодня, 16:31
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Павлодарца оштрафовали из-за видео в соцсетях Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Полиция Павлодарской области раскрыла случай опасной перевозки ребенка на переднем сидении автомобиля благодаря мониторингу социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе ежедневной проверки полицейские заметили видео, на котором водитель нарушает правила дорожного движения, перевозив ребенка без использования ремня безопасности.

Инцидент произошел на проспекте Назарбаева в Павлодаре. В результате нарушения водитель был привлечен к административной ответственности.

К слову, это лишь один из множества случаев, которые полицейские пресекают с начала года. На данный момент в области выявлено 1188 нарушений, связанных с правилами перевозки пассажиров, а также с несоблюдением требований по использованию ремней безопасности и мотошлемов.

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