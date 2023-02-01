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pavlodarnews.kz Сегодня, 13:47
307
Сегодня, 13:47
307
Фото: pavlodarnews.kz

Павлодарский суд частично удовлетворил жалобу Нурлана Масимова

Павлодарский суд частично удовлетворил жалобу Нурлана Масимова на действия главного специалиста областной ревизионной комиссии. Бывший главный полицейский мотивировал свои требования тем, что при составлении протокола ему не разъяснили права и не предоставили право выбора языка судопроизводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Нурлан Масимов также жаловался на то, что в его действиях нет административного правонарушения, "поскольку он не является руководителем бюджетной программы, так как подпись на соответствующих документах учинена его заместителем". Кроме того, его не могли привлечь к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.
 
Суд признал незаконными действия главного специалиста ревкомиссии при составлении протоколов в отношении бывшего полицейского. В частности, в нарушении языка производства, непредоставления юридической помощи защитника.
 
Жалобу суд удовлетворил частично, а в адрес председателя областной ревкомиссии направил частное постановление на допущенные со стороны главного специалиста отдела нарушения норм закона.
 
Напомним, экс-начальник регионального департамента полиции Нурлан Масимов и его заместитель Дамир Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 миллиона тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств — 420 миллионов тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.
 
Позже Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области вернул дело Масимова прокурору для устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

В отношении Нурлана Масимова также рассматривают два административных дела, объединенных в одно производство. Представители экс-начальника регионального департамента полиции заявили о незаконности действий главного специалиста одного из отделов областной ревизионной комиссии. Поэтому рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Нурлана Масимова было приостановлено.

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#суд #Масимов
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
307
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