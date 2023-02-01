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Павлодарский суд частично удовлетворил жалобу Нурлана Масимова на действия главного специалиста областной ревизионной комиссии. Бывший главный полицейский мотивировал свои требования тем, что при составлении протокола ему не разъяснили права и не предоставили право выбора языка судопроизводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Нурлан Масимов также жаловался на то, что в его действиях нет административного правонарушения, "поскольку он не является руководителем бюджетной программы, так как подпись на соответствующих документах учинена его заместителем". Кроме того, его не могли привлечь к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

Суд признал незаконными действия главного специалиста ревкомиссии при составлении протоколов в отношении бывшего полицейского. В частности, в нарушении языка производства, непредоставления юридической помощи защитника.

Жалобу суд удовлетворил частично, а в адрес председателя областной ревкомиссии направил частное постановление на допущенные со стороны главного специалиста отдела нарушения норм закона.

Напомним, экс-начальник регионального департамента полиции Нурлан Масимов и его заместитель Дамир Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 миллиона тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств — 420 миллионов тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.

Позже Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области вернул дело Масимова прокурору для устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

В отношении Нурлана Масимова также рассматривают два административных дела, объединенных в одно производство. Представители экс-начальника регионального департамента полиции заявили о незаконности действий главного специалиста одного из отделов областной ревизионной комиссии. Поэтому рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Нурлана Масимова было приостановлено.