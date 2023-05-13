Павлодарский студент стал чемпионом мира по параплаванию

Фото: pavlodarnews.kz

Чемпионом мира по параплаванию стал студент Высшей школы искусства и спорта Павлодарского педагогического университета Станислав Мочалкин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации вуза, в котором учится спортсмен, в категории S10 по паралимпийскому плаванию Станислав Мочалкин показал лучшие результаты на дистанции 50 метров вольным стилем. Также он занял четвёртые места на дистанции 200 метров комплексным плаванием, в заплыве на 100 метров вольным стилем и в заплыве на 100 метров в стиле брасс среди мужчин.

Мировая серия по паралимпийскому плаванию — это престижное международное соревнование для элитных спортсменов-паралимпийцев. Мировая серия 2023 года пройдёт в девяти странах на четырёх континентах, и Сингапур был единственной азиатской остановкой, организованной Сингапурским советом по спорту для инвалидов (SDSC).

Тренирует спортсмена высококвалифицированный тренер по плаванию, преподаватель Гульмира Айгужинова.