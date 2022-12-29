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МЧС РК Сегодня, 03:12
77
Сегодня, 03:12
77
Фото: МЧС РК

Павлодарский спасатель вне смены эвакуировал четерых человек из пожара

Пожарный-спасатель пожарной части № 4 Службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области Абенов Марлен до прибытия спасательных служб на месте происшествия организовал спасение людей в свободное от работы время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Находясь на улице, он первым обратил внимание на клубы дыма, выходящие из под крыши. Марлен  поднялся на 9 этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком. К слову надо отметить, что сотрудник находился дома после смены, но выполнил с честью свой гражданский долг.

"28 декабря на пульт 101 поступило сообщение  о пожаре в 9-этажном многоквартирном  жилом доме в Павлодаре. По прибытию на место вызова,   пожарные установили, что  происходит возгорание  в мусоросборнике на первом этаже, переоборудованное под кладовое помещение и сильное задымление на всех площадках, вплоть до 9-го этажа.  В результате с отравлением угарным газом госпитализированы в больницу жители квартиры № 54 на 9 этаже 2000 г.р., 2022 г.р. и 2019г.р. Силами ДЧС спасено 4 детей и эвакуировано по лестничному маршу в сопровождении пожарных 18 человек", - сообщили в ДЧС.

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#Пожар #спасатели #эвакуация
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:12
77
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