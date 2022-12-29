Павлодарский спасатель вне смены эвакуировал четерых человек из пожара

Фото: МЧС РК

Пожарный-спасатель пожарной части № 4 Службы пожаротушения ДЧС Павлодарской области Абенов Марлен до прибытия спасательных служб на месте происшествия организовал спасение людей в свободное от работы время, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Находясь на улице, он первым обратил внимание на клубы дыма, выходящие из под крыши. Марлен поднялся на 9 этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком. К слову надо отметить, что сотрудник находился дома после смены, но выполнил с честью свой гражданский долг.