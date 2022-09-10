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Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах
Работа патрульных полицейских напоминает сценарий сериала. Интересные события в городе Павлодаре, где проживает более 300 тысяч человек, происходят чуть ли не каждый день. Часто все эти моменты остаются в стороне, так как видеозапись на жетоне не всегда может передать то, что происходит на вызове, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Лейтенант полиции Жанибек Шакиров фиксирует на свой смартфон самые “горячие” моменты своей службы, а затем создает из них видеоролики.
Страж порядка рассказал том, как ему удается совмещать работу и хобби.
Снимать и монтировать видеоролики Жанибек научился сам. Говорит, что часто снимал дочку на камеру, так и появилось у него увлечение и необходимые навыки. Сейчас же галерея телефона полицейского заполнена не детскими фотографиями, а медиафайлами с мест происшествий.
Патрулирование районов так же входит в обязанности батальона. Бывает, что, останавливая авто, нарушившие ПДД, полицейские сами становятся героями видео. Многие автолюбители не признают вину, чтобы избежать штрафов. В знак протеста они начинают снимать сотрудников на телефон, некоторые и вовсе пытаются “решить” проблему звонками. Такая ситуация не обошла стороной и Жанибека. Ему попался настойчивый мужчина, который был остановлен за не пристегнутый ремень. Вместо того, чтобы осознать свою ошибку, он начал обзванивать своих родственников. После нескольких звонков он понял, что это ему никто не поможет, и от нахлынувших эмоций разбил дорогостоящий гаджет об асфальт.
Момент запечатлелся на телефон полицейского.
В жизни полицейских не все так гладко. Часто сотрудникам приходится рисковать своей жизнью, чтобы спасти граждан.
"Это было зимой. Поступил вызов о пожаре. Когда приехали, нам сказали, что в помещении находится мужчина. Мы вынесли его оттуда вместе с пожарными, положили на землю. На тот момент человек не дышал. В голове было только одно – чтобы он не умер. Делали все, чтобы он задышал. Массаж сердца не помогал и тогда мы сняли кислородную маску с пожарного, одели на мужчину и продолжали оказывать первую помощь. Затем мы увидели, что изо рта идет пар – он задышал. Это часть нашей работы, нас к этому готовят. Думаю, мои коллеги со мной солидарны и всегда готовы рискнуть своей жизнью, чтобы помочь гражданам", - скромно рассказывает герой.
Снимая свои видеоролики, полицейский призывает граждан соблюдать ПДД и общественный порядок, а также информирует их о профилактических мероприятиях. Публикуются материалы на неофициальной Instagram-странице батальона, созданной им же.
"Создавая страницу, я понимал, какая это большая ответственность. Я не хотел, чтобы работа сотрудников патрульной полиции оставалась за кадром. Ежедневно проделывается огромная работа – это нужно показывать. Полиция напрямую сталкивается с проблемами населения. Будь это область, район, село или город. Думаю, наши граждане должны знать и видеть своими глазами то, с чем сталкиваются полицейские ежедневно", - делится инспектор батальона.
"Когда начинаю съемку, всегда предупреждаю людей об этом. Да и жетон всегда фиксирует то, что происходит. Люди по-разному реагируют на камеру. Иногда бывает, что начинают в ответ снимать тебя на видео. Собранные материалы монтирую на своем телефоне", - говорит он.
Сейчас на странице батальона патрульной полиции Павлодара насчитывается более 3 тысяч подписчиков.
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