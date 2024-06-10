Павлодарский НХЗ приостановит работу на месяц

На Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) 17 июня начнутся планово-предупредительные работы, которые продлятся месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазМунайГаз".

"Благодаря накопленным по республике запасам ГСМ планово-предупредительные работы не повлияют на стабильность обеспечения регионов нефтепродуктами", – заверили в КМГ.

За пять месяцев 2024 года ПНХЗ переработал порядка 2,5 млн тонн сырья, выпустив 730 тысяч тонн бензина, около 807 тысяч тонн дизеля, до 130 тысяч тонн битума, 217 тысяч тонн мазута, 147 тысяч тонн сжиженного газа и почти 113 тысяч тонн авиатоплива. По многим показателям завод перевыполняет объёмы производства, отметили в КМГ.