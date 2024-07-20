Павлодарский алюминиевый завод отметил 60-летие

Крупнейшее системообразующее предприятие региона АО "Алюминий Казахстана" отметило свое 60-летие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Юбилей Павлодарского алюминиевого завода, входящего в состав ERG, масштабно отметили в ГДК им. Естая.

Аким области Асаин Байханов тепло поздравил коллектив Павлодарского алюминиевого завода и электростанции, а также работников металлургической отрасли с Днем металлурга.

"Сегодня праздник отмечают металлурги всего региона. Благодаря вам наша страна входит в число мировых лидеров по металлургии, а стабильная работа флагманов промышленности региона служит залогом благополучия тысячи павлодарцев и развития области в целом. 60 лет — это большое событие в жизни не только заводчан, ветеранов ПАЗа, но и всех жителей области. За эти годы предприятие прошло славный путь, внося весомый вклад в экономику области. Со дня его запуска произведено более 68 млн тонн глинозема. Электростанция ТЭЦ-1 обеспечивает теплом 40% жителей Павлодара. За каждой производственной цифрой – трудовой подвиг наших металлургов. Спасибо вам за нелегкий труд и преданность делу", — сказал глава региона.

В честь знаменательной даты Асаин Байханов вручил государственные награды и Почетные грамоты акима области. За значительный вклад в развитие металлургической промышленности страны орденом "Құрмет" награждены мастер Аксуского завода ферросплавов Мақсат Арынғазинов и плавильщик АЗФ Павел Сидоров. Ордена "Еңбек Даңқы" удостоены оператор Электролизного завода Нуржан Жақыпов и слесарь КЭЗа Берік Тезекбаев. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 6 работников АЗФ и КЭЗ. Нагрудной знак "За заслуги перед областью" вручены гидрометаллургу АО "Алюминий Казахстана" Байболату Кусаинову и лаборанту КЭЗ Тамаре Сталевой. Почетные грамоты акима области вручены 5 работникам ПАЗа.

В этом году ERG также празднует свой 30-летний юбилей. В честь праздника алюминиевому дивизиону вручены отраслевые награды. 3 передовика производства получили от руководства в подарок квартиры, еще 10 автомобили.

Юбилей завершился ярким концертом Хэдлайнерами праздничной программы стали казахстанский певец Амре и симфонический оркестр "Ne prosto orchestra".