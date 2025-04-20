В Павлодаре реконструируют взлётно-посадочную полосу аэропорта: работы обещают завершить до ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области, проект реализуется по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ход работ проверил аким области Асаин Байханов. Предполагается, что главная цель реконструкции — не просто обновить инфраструктуру, а сделать аэропорт современным, безопасным и способным принимать крупные воздушные суда. Уже в ближайшем будущем здесь планируют увеличить объёмы пассажирских и грузовых перевозок, а также получить сертификат лётной годности по международным стандартам.

"В рамках модернизации предусмотрено несколько этапов. Сейчас в первую очередь реконструируется взлётно-посадочная полоса: её ширина будет увеличена с 45 до 60 метров. Также заменят светосигнальное оборудование, систему освещения, ограждение по периметру и патрульную дорогу. В следующих этапах мы планируем удлинение полосы и модернизацию здания аэропорта. Планируется разделить потоки прилёта и вылета, расширить зоны ожидания, установить эскалаторы и два посадочных рукава — как в современных международных аэропортах", — отметил Асаин Байханов.

По данным АО "Аэропорт Павлодар", на сегодняшний день уже фрезеровано более 42 тысяч квадратных метров покрытия. В общей сложности работы охватят 372 тысячи квадратов. На площадку завезли около 18 тысяч тонн песчано-гравийной смеси — это более половины от необходимого объёма.

Параллельно идёт установка асфальтобетонного завода мощностью 240 тонн в час. Закончить монтаж планируют к 15 мая. Начались работы по монтажу системы заземления и новому ограждению.

Сейчас на объекте задействованы 24 единицы спецтехники, но уже в ближайшие дни техника усилит позиции — её станет вдвое больше. Светосигнальное оборудование и стройматериалы продолжают поступать: большая часть уже на месте, оставшееся завезут до августа.

Аким области подчеркнул: важно не только не отставать от графика, но и держать высокое качество на каждом этапе. Полностью завершить реконструкцию взлётно-посадочной полосы планируется к 1 ноября.

Фото: Валерий Бугаев