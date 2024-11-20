Павлодарских алиментщиков заставили раскошелиться на 875 млн тенге

В Павлодарской области прокуроры вместе c сотрудниками заинтересованных органов проводят работу по взысканию алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"С начала года погашены долги на сумму 875 млн тенге, 330 должников уведомлены о необходимости постановки на учет в органах занятости, 90 трудоустроено, водительские права 38 приостановлены. В ходе рейдов на штрафстоянку водворено шесть транспортных средств должников, восемь объектов недвижимости стоимостью более 22 млн тенге переданы взыскателям в счет погашения долгов", - проинформировали прокуроры.

Кроме того, за неисполнение обязанностей по уплате алиментов к уголовной ответственности привлечены 34 лица, к административной - 260.

"В органы уголовного преследования направлены материалы по статье 139 УК в отношении еще 58 должников. Напоминаем, что по данной статье также предусмотрено наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Работа по взысканию алиментов находится на постоянном контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что казахстанка хотела взыскать долг по алиментам на детей с их бабушки.