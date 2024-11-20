Павлодарских алиментщиков заставили раскошелиться на 875 млн тенге
Десятки должников были привлечены к уголовной ответственности.
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В Павлодарской области прокуроры вместе c сотрудниками заинтересованных органов проводят работу по взысканию алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.
"С начала года погашены долги на сумму 875 млн тенге, 330 должников уведомлены о необходимости постановки на учет в органах занятости, 90 трудоустроено, водительские права 38 приостановлены.
В ходе рейдов на штрафстоянку водворено шесть транспортных средств должников, восемь объектов недвижимости стоимостью более 22 млн тенге переданы взыскателям в счет погашения долгов", - проинформировали прокуроры.
Кроме того, за неисполнение обязанностей по уплате алиментов к уголовной ответственности привлечены 34 лица, к административной - 260.
"В органы уголовного преследования направлены материалы по статье 139 УК в отношении еще 58 должников.
Напоминаем, что по данной статье также предусмотрено наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.
Работа по взысканию алиментов находится на постоянном контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что казахстанка хотела взыскать долг по алиментам на детей с их бабушки.
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