Депутат областного маслихата, председатель женского крыла областного филиала партии "AMANAT" Света Абдраманова рассказала об этой инициативе, а также о проблемах современного общества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По ее словам, женское крыло партии создано ровно год назад. За это время партийными активистками сделано немало: обозначено десять основных направлений, одно из которых – "Удели время ребенку".

"Ни для кого не секрет, что сегодня интернет и гаджеты больше занимают детей, чем мы, родители, это можем сделать. Например, если раньше на День защиты детей мы ходили с родителями, то сейчас в основном дети предоставлены сами себе. Это не совсем хорошо. Наше предложение – сделать 1 июня выходным днем, чтобы хотя бы раз в году родители могли побыть рядом со своими детьми", - говорит Света Абдраманова.

Павлодарские активистки уже обратились с этим предложением в Центральный аппарат партии и в соответствующие центральные госорганы.