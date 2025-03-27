Врачи Павлодарского кардиоцентра провели уникальную операцию, спасая жизнь пациенту, который столкнулся с двумя серьезными заболеваниями одновременно - ишемической болезнью сердца и раком почки, передаёт BaigeNews.kz. В 67 лет он оказался в крайне сложной ситуации: при диагностике ишемической болезни сердца и стенокардии выявили злокачественную опухоль левой почки.

С учетом риска, что каждая операция может привести к серьезным осложнениям, врачи приняли решительное и сложное решение о проведении симультанной операции - одномоментного вмешательства. Никакие другие подходы не исключали бы серьезных угроз для здоровья пациента. Кардиохирурги и онкологи, вместе с анестезиологами и медсестрами, провели сложную операцию, сначала удалив опухоль, а затем проведя шунтирование сердца.

Риски, связанные с таким вмешательством, были огромными - операция на почке могла спровоцировать инфаркт, а вмешательство в сердце могло ускорить метастазирование рака. Однако специалисты смогли минимизировать все угрозы, и после успешной операции пациент был выписан с улучшением.

Напомним, уникальную операцию на аорте провели алматинские хирурги.