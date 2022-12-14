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instagram.com/dom_priyut_nadegd_pvl2 Сегодня, 16:22
143
Сегодня, 16:22
143
Фото: instagram.com/dom_priyut_nadegd_pvl2

Павлодарские волонтёры попросили Деда Мороза найти животным из приютов хозяев

Павлодарские зооволонтёры пишут письма Деду Морозу. Члены сообщества "Дом приют Надежд" в Instagram организовали необчную акцию, чтобы помощь животным в из городских приютов найти хозяев, передаёт BaigeNews.kz

 
 
 
 
 
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Публикация от "Дом приют Надежд" (@dom_priyut_nadegd_pvl2)

Любой желающий может забрать питомца из приюта или просто оказать помощь: купить корм, миску или построить будку. 
 
 
 
 
 
 
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Публикация от "Дом приют Надежд" (@dom_priyut_nadegd_pvl2)

Отметим, что в Казахстане разрабатывается стандарт содержания животных. Об этом сообщил председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев у себя на страницке в соцсетях. Новые стандарты позволят начать строительство и упорядочить содержание приютов и пунктов временного содержания животных.

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#волонтер #животные #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:22
143
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