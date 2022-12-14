Павлодарские волонтёры попросили Деда Мороза найти животным из приютов хозяев

Фото: instagram.com/dom_priyut_nadegd_pvl2

Павлодарские зооволонтёры пишут письма Деду Морозу. Члены сообщества "Дом приют Надежд" в Instagram организовали необчную акцию, чтобы помощь животным в из городских приютов найти хозяев, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Дом приют Надежд" (@dom_priyut_nadegd_pvl2)

Любой желающий может забрать питомца из приюта или просто оказать помощь: купить корм, миску или построить будку.