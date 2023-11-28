Павлодарские ученые запатентовали творог из козьего молока
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Ученые кафедры пищевой биотехнологии Торайгыров университета запатентовали ряд новых продуктов, например, иримшик из козьего молока и получение деликатес продукт "Мипалау", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Цель работы - адаптация технологии традиционных продуктов кочевников к производственным условиям с целью популяризации казахских деликатесов, сообщили в Торайгыров университете.
В понедельник в Павлодаре прошла международная научно-практическая конференция, где обсудили актуальные проблемы прикладной биотехнологии.
– И в Казахстане, и во всём мире уже давно пришли к пониманию, что биотехнологии изменят жизнь человечества и могут сделать ее лучше. Во-первых, без них невозможно представить современную медицину. Биотехнологии позволяют создавать инновационные методы диагностики и лечения болезней, включая генетические. Во-вторых, способны решать проблемы, связанные с продовольствием и окружающей нас средой. Создание устойчивых сельскохозяйственных методов, улучшение сортов растений и разработка различных биоматериалов помогают снизить негативное воздействие человечества на природу, – сказал ректор вуза Еркин Садыков.
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