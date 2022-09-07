Павлодарские студенты срочно вынуждены искать другой вуз

Фото: ИнЕУ

В паблике Instagram появилось сообщение о том, что первокурсники Инновационного Евразийского университета вынуждены срочно забирать документы из вуза, передаёт Baigenews.kz.

"По распоряжению Министерства науки и высшего образования ИНЕУ не может осуществлять учебный процесс для 1 курса 2022 года поступления", - говорится в сообщении, пересылаемом студентами.

Действовать советуют быстро: забрать документы в приемной, писать заявление о возврате платы за обучение и переходить в Торайгыров Университет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

В министерстве науки и высшего образования подтвердили информацию, заявив, что в вузе выявили грубые нарушения, и в данный момент идут судебные процессы. Именно поэтому вуз не имеет права зачислять первокурсников.