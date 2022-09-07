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ИнЕУ Сегодня, 16:19
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Фото: ИнЕУ

Павлодарские студенты срочно вынуждены искать другой вуз

В паблике Instagram появилось сообщение о том, что первокурсники Инновационного Евразийского университета вынуждены срочно забирать документы из вуза, передаёт Baigenews.kz

"По распоряжению Министерства науки и высшего образования ИНЕУ не может осуществлять учебный процесс для 1 курса 2022 года поступления", - говорится в сообщении, пересылаемом студентами. 

Действовать советуют быстро: забрать документы в приемной, писать заявление о возврате платы за обучение и переходить в Торайгыров Университет. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

В министерстве науки и высшего образования подтвердили информацию, заявив, что в вузе выявили грубые нарушения, и в данный момент идут судебные процессы. Именно поэтому вуз не имеет права зачислять первокурсников. 

"Согласно Типовым правилам приема, утвержденным приказом МОН от 31.10.2018г №600, ОВПО не осуществляет прием при выявлении грубых нарушений по итогам государственного контроля и (или) в период судебного процесса по его результатам. По итогам проверок идут судебные процессы с ИнЕУ. В связи с чем вуз не имеет право на осуществление приема. ИнЕУ обратился с письмом о помощи в переводе студентов 1 курса в Торайгыров университет", - ответили в министерстве на запрос BaigeNews.kz.

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#высшее образование #Павлодар #вуз
Сегодня, 16:19
165
Журналист

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