Троих подростков с тонкого льда Иртыша сняли спасатели в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Во время мониторинга камер видеонаблюдения, сотрудники ДЧС обнаружили школьников, гулявших по кромке льда на Центральной набережной. Один из мальчиков провалился ногой в пустоту льда и получил ушиб.

"Спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех троих на спасательную станцию для осмотра. Как выяснилось, это подростки 2012-2013 годов рождения. Ногу пострадавшего осмотрели спасатели, затем передали бригаде скорой помощи," — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили об опасности прогулок по тонкому льду: при кажущейся прочности лёд может быть хрупким, а скрытые пустоты представляют серьезную угрозу для жизни. МЧС также рекомендует родителям проводить профилактические беседы с детьми, объясняя им правила безопасности вблизи водоемов.