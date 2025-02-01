  • 1 Февраля, 19:28
  • BAIGENEWS

Павлодарские спасатели предотвратили трагедию на Иртыше

Дети гуляли по тонкому льду и могли утонуть.

Сегодня, 18:46
АВТОР
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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Троих подростков с тонкого льда Иртыша сняли спасатели в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Во время мониторинга камер видеонаблюдения, сотрудники ДЧС обнаружили школьников, гулявших по кромке льда на Центральной набережной. Один из мальчиков провалился ногой в пустоту льда и получил ушиб. 

"Спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех троих на спасательную станцию для осмотра. Как выяснилось, это подростки 2012-2013 годов рождения. Ногу пострадавшего осмотрели спасатели, затем передали бригаде скорой помощи," — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили об опасности прогулок по тонкому льду: при кажущейся прочности лёд может быть хрупким, а скрытые пустоты представляют серьезную угрозу для жизни. МЧС также рекомендует родителям проводить профилактические беседы с детьми, объясняя им правила безопасности вблизи водоемов.

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