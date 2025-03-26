Прокуратура Павлодара выявила нарушения в ценообразовании на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), которые негативно сказались на доступности продуктов для населения, передаёт BaigeNews.kz. В ходе анализа были обнаружены факты завышения минимально допустимых пороговых значений розничных цен, что стало результатом ошибок в расчетах со стороны управления предпринимательства.

Эти нарушения позволили предпринимателям устанавливать цены, значительно превышающие реальную стоимость товаров, что привело к увеличению расходов для жителей региона. В ответ прокуратура внесла акт надзора, который стал основанием для пересмотра ценовых порогов на второй квартал года в сторону их снижения.

Кроме того, виновные лица, допустившие эти нарушения, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, что подчеркивает решимость прокуратуры контролировать соблюдение законодательства в сфере ценообразования. В дальнейшем прокуратура продолжит следить за ситуацией, чтобы гарантировать защиту прав граждан и стабильность на продовольственном рынке.