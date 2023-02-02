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  • Павлодарские полицейские нашли мужчину, выстрелившего в собаку на парковке
pixabay.com Сегодня, 13:12
202
Сегодня, 13:12
202
Фото: pixabay.com

Павлодарские полицейские нашли мужчину, выстрелившего в собаку на парковке

Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне в полицию поступило сообщение, что на автостоянке по улице Гагарина, 76 неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал. На указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и изучили видео с камер наблюдения, с помощью которых удалось установить личность стрелявшего.

"У мужчины изъяли гладкоствольное двуствольное ружьё ТОЗ-34 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у него имеется", — сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК — "Жестокое обращение с животным". В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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#уголовное дело #Павлодар #жестокое обращение #животные
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:12
202
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