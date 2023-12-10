Павлодарские полицейские будут принципиальными при закрытии трасс

Павлодарские полицейскими будут жестко пресекать все попытки выехать на закрытые участки дорог. В случае неповиновения нарушитель может быть задержан на 15 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Вчера закрыли автодорогу для дизельного и пассажирского транспорта с 20:00 до 9:00. Сразу хочу объяснить принципиальную позицию полиции: вопрос стоит о безопасности людей. В два часа ночи на контрольный пункт в Железинском районе прибыл автобус с 30 детьми и десятью взрослыми. Люди начинают звонить, возмущаться, что их якобы держат незаконно, и просят пропустить дальше, хотя вся трасса закрыта. Вчера в Железинском районе было 36 градусов мороза", - сказал первый заместитель начальника областного департамента полиции Жаскайрат Каиров на площадке региональной службы коммуникаций полицейский.

Местные исполнительные органы в таких случаях предоставляют теплые помещения, обеспечивают путников горячей пищей.

Жаскайрат Каиров предупредил, что в случае неповиновения законным требованиям полицейских предусмотрена ответственность по статье 667 КоАП РК в виде штрафа 30 МРП или ареста до 15 суток.