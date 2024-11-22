Павлодарская полиция расследует факт изнасилования двоих несовершеннолетних
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
127Фото: vsednr.ru
В Павлодарской области изнасилованию подверглись несовершеннолетние брат и сестра, передаёт BaigeNews.kz.
"Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами", - проинформировали в областном Департаменте полиции.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
"Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", - заверили в пресс-службе ДП.
Ранее сообщалось, что в изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима.
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