Павлодарская полиция расследует факт изнасилования двоих несовершеннолетних

В Павлодарской области изнасилованию подверглись несовершеннолетние брат и сестра, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами", - проинформировали в областном Департаменте полиции.