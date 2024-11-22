  • 22 Ноября, 13:37
  • BAIGENEWS

Павлодарская полиция расследует факт изнасилования двоих несовершеннолетних

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Сегодня, 12:35
АВТОР
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vsednr.ru Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: vsednr.ru

В Павлодарской области изнасилованию подверглись несовершеннолетние брат и сестра, передаёт BaigeNews.kz.

"Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами", - проинформировали в областном Департаменте полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

"Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области", - заверили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима.

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