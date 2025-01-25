Жительницу Аксу оштрафовали за курение 14-летней дочери в школьном туалете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

"В полицию поступило сообщение из одной из школ города Аксу. Участковый установил, что 14-летняя ученица курила в школьной уборной. В школу была вызвана законный представитель. За потребление табачного изделия в неустановленном месте на родительницу наложен штраф в размере 15 МРП", – сообщили в полиции.