Павлодарку оштрафовали за курение дочери-подростка в школе
14-летняя ученица курила в школьной уборной.
Сегодня, 05:30
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Сегодня, 05:30Сегодня, 05:30
182Фото: ДП Павлодарской области
Жительницу Аксу оштрафовали за курение 14-летней дочери в школьном туалете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.
"В полицию поступило сообщение из одной из школ города Аксу. Участковый установил, что 14-летняя ученица курила в школьной уборной. В школу была вызвана законный представитель. За потребление табачного изделия в неустановленном месте на родительницу наложен штраф в размере 15 МРП", – сообщили в полиции.
С несовершеннолетней проведена беседа о недопущении подобных нарушений.
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