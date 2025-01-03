В Павлодаре женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение о несчастном случае поступило второго января в 14:00.

"Как установили спасатели, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже десятиэтажного дома на крышу пристроенного к дому здания. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Состояние тяжелое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП работали четыре спасателя ДЧС Павлодарской области.