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Павлодарка выпала из окна квартиры на пятом этаже

Женщина упала на крышу пристроенного к дому здания, спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение.

Сегодня, 18:49
АВТОР
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пресс-служба ДЧС Павлодарской области Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение о несчастном случае поступило второго января в 14:00.

"Как установили спасатели, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже десятиэтажного дома на крышу пристроенного к дому здания.  Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Состояние тяжелое", — говорится в сообщении.

Женщина выпала из окна в Павлодаре

Отмечается, что на месте ЧП работали четыре спасателя ДЧС Павлодарской области.

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