Павлодарка выпала из окна квартиры на пятом этаже
Женщина упала на крышу пристроенного к дому здания, спасателям пришлось задействовать альпинистское снаряжение.
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
186Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре женщина выпала из окна квартиры на пятом этаже. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
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По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, сообщение о несчастном случае поступило второго января в 14:00.
"Как установили спасатели, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже десятиэтажного дома на крышу пристроенного к дому здания. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшую и передали бригаде скорой помощи. Состояние тяжелое", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП работали четыре спасателя ДЧС Павлодарской области.
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