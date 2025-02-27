  • 27 Февраля, 12:02
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Павлодарка вернула 400 тысяч тенге за навязанные косметологом процедуры

Как не попасть в ловушку агрессивных продаж в салонах красоты?

Сегодня, 09:53
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Фото: Pixabay

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан сообщили, что в Павлодарской области участились случаи, когда потребители сталкиваются с некачественными услугами или товарами в сфере косметологии, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что нередко салоны красоты используют агрессивные методы продаж, навязывая клиентам ненужные процедуры и косметику.

Так в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области обратилась потребительница, которая стала жертвой подобной практики.

Женщина увидела в Instagram рекламу бесплатной косметологической услуги и решила посетить клинику. Во время процедуры косметолог убедил ее приобрести набор уходовой косметики за 200 тысяч тенге и навязал несколько платных процедур еще на 200 тысяч тенге.  

Поняв, что попала в ловушку, она обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты департамента разъяснили ей права, предусмотренные статьей закона о защите прав потребителей, и помогли составить досудебную претензию.  

В итоге, благодаря вмешательству ДТЗПП, клиника вернула клиентке 400 тысяч тенге за некачественные услуги и навязанную косметику и процедуры.  

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области напоминает: потребитель имеет право на свободный выбор и не должен подвергаться принуждению к покупке ненужных товаров или услуг.  

В случае нарушения ваших прав:

  • Обратитесь с претензией к продавцу (исполнителю).
  • Если претензия не удовлетворена, обращайтесь в Департамент торговли и защиты прав потребителей.
  • Подать обращение можно через систему Е-otinish или по телефону горячей линии ДТЗПП по Павлодарской области 8 (7182) 551070.
  • Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки недобросовестных продавцов!

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