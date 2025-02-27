В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан сообщили, что в Павлодарской области участились случаи, когда потребители сталкиваются с некачественными услугами или товарами в сфере косметологии, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что нередко салоны красоты используют агрессивные методы продаж, навязывая клиентам ненужные процедуры и косметику.

Так в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области обратилась потребительница, которая стала жертвой подобной практики.

Женщина увидела в Instagram рекламу бесплатной косметологической услуги и решила посетить клинику. Во время процедуры косметолог убедил ее приобрести набор уходовой косметики за 200 тысяч тенге и навязал несколько платных процедур еще на 200 тысяч тенге.

Поняв, что попала в ловушку, она обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Специалисты департамента разъяснили ей права, предусмотренные статьей закона о защите прав потребителей, и помогли составить досудебную претензию.

В итоге, благодаря вмешательству ДТЗПП, клиника вернула клиентке 400 тысяч тенге за некачественные услуги и навязанную косметику и процедуры.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области напоминает: потребитель имеет право на свободный выбор и не должен подвергаться принуждению к покупке ненужных товаров или услуг.

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