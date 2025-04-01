В декабре прошлого года, в разгар новогодних праздников, на пульт 102 поступил тревожный звонок: девушка сообщила, что в ресторане "Инжу" заложена бомба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Это сообщение немедленно привлекло внимание всех экстренных служб. На место происшествия прибыли саперы и оперативники, но, к счастью, в ресторане ничего подозрительного обнаружено не было.

Загадка того, что привело к ложному вызову, была раскрыта спустя несколько часов. В тот же день полиция установила личность звонившей — 27-летней жительницы Павлодара. Как выяснилось, эта женщина работала в одном из местных салонов и решила устроить новогодний корпоратив. Начав собирать деньги с коллег, она обещала оплатить зал в ресторане, но в какой-то момент деньги оказались потрачены по личным нуждам. Когда же наступил день мероприятия, и она узнала, что все места в ресторане забронированы, а денег нет, её решение оказалось на грани отчаяния.

Не придумав другого способа решить проблему, женщина позвонила в полицию, сообщив о якобы заложенной бомбе. В этот момент уже начиналась эвакуация гостей, а по пути в ресторан она выкинула старую сим-карту, использованную для звонка, и вставила в телефон новую. Позже следователи нашли все детали её хитроумной схемы.

Судя по всему, молодая женщина, будучи на восьмом месяце беременности и воспитывая троих детей, осознала всю тяжесть своего поступка, ведь ложный вызов привел к излишней панике и дорогостоящим усилиям для экстренных служб. В итоге она признала свою вину. Теперь ей предстоит столкнуться с последствиями по статье 273 УК Республики Казахстан, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет за заведомо ложное сообщение о террористической угрозе.

Ранее мы сообщали, что две тысячи человек эвакуировали из торгового центра в Таразе после сообщения о бомбе.