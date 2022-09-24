Павлодарка приняла роды на трассе

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Мальчик появился на свет в машине, которая ехала по дороге из села Кызылжар в областной центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областной станции скорой помощи.

Звонок в службу "103" поступил 24 сентября в 03:16. Звонившая сообщила, что в машине на трассе рожает 28-летняя женщина.

"По первой категории срочности к месту направили ближайшую медицинскую бригаду. Врачи были на месте уже через пять минут, однако к тому времени малыш уже появился на свет. Помогла сестра роженицы", – сообщили в областной станции скорой медпомощи.

Медики обработали пуповину новорождённого, обтёрли и согрели ребёнка.

По словам матери, мальчик закричал сразу. Его примерный вес – 3,1 килограмма, рост – 52 сантиметра. В стабильном состоянии малыша вместе с мамой доставили в областной перинатальный центр.