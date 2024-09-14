Павлодарка обвинила врача в сексуальных домогательствах

Жительница Павлодара заявила, что во время осмотра в первой городской больнице, к ней приставал хирург. Между тем, в больнице претензии девушки отрицают и готовят иск о клевете, передаёт BaigeNews.kz.

Скандальное заявление пациентки опубликовал Telegram-канал Kerek.pv.

"Вчера ночью у меня начал болеть живот, справа снизу, былиподозрения на аппендицит. Мы поехали в областную больницу, оттуда отправили нас в 3-ю, оттуда перенаправили в первую горбольницу Уже в первой городской больнице гинеколог быстро осмотрел и отправил на УЗИ. Затем в первой больнице меня осмотрел хирург, просто ощупав живот, отправили сдавать кровь и к гинекологу. Потом повторно отправили к резиденту хирургу, он позвал старшего хирурга. Начал ощупывать живот, а после попросил наклониться и общупал поясницу (боль отдавала туда). Далее начал трогать ниже живота, и его рука начала спускаться ниже, пытался засунул пальцы, ну, сами понимаете куда, в интимные зоны, без перчаток. Я остановила его и спросила "Вы закончили?!"На что он ответил: "Что, не понравилось? Что не так?"", — цитирует Telegram-канал слова девушки.

Далее она признаётся, что у неё случилась истерика, затем она вместе со своим спутником записала на видео слова доктора.

"Он все отрицал и говорил, что интимные зоны проверяет только гинеколог. Вызвали полицию, написали заявление, все претензии к нему он отрицает. Полиция сейчас бездействует, должны были передать регистрационный талон по заявлению и представиться, кто был дежурным, но ничего не сказали", — возмущается пациентка.

Между тем, обвинения девушки прокомментировали в пресс-службе первой городской больницы.

"В ответ на обращение сообщаем, что осмотр пациентки был проведён согласно протоколу диагностики. Иных неправомерных действий со стороны врача допущено не было. Подано встречное заявление о клевете", — говорится в сообщении.