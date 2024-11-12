Павлодарка наездила штрафов на 2 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Грубым нарушителем правил дорожного движения оказалась местная жительница. Она остановлена полицейскими на проспекте Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
За короткий период автолюбитель нарушила ПДД около 30-ти раз. Общая сумма штрафа составила более двух миллионов тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель разгоняла свое авто до высокой скорости. Сама машина иностранной регистрации. Транспортное средство помещено на специализированную штрафную стоянку. Водитель обязана будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы.
"К примеру, в октябре месяце водитель нарушила скоростной режим на Омской трассе, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 93 км/ч, при разрешенной 60 км/ч", – сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.
Полицейские в очередной раз напомнили о принципе неотвратимости наказания и призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
Этот случай напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности водителей за непогашенные штрафы. Нарушение скоростного режима, особенно на территории населенных пунктов, создает серьезную угрозу безопасности всех участников дорожного движения.
Только в текущем году за неуплату штрафов полицейскими в Павлодаре задержано 42 транспортных средства, после оплаты штрафов транспорт возвращен владельцам.