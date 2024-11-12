Павлодарка наездила штрафов на 2 млн тенге

Грубым нарушителем правил дорожного движения оказалась местная жительница. Она остановлена полицейскими на проспекте Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За короткий период автолюбитель нарушила ПДД около 30-ти раз. Общая сумма штрафа составила более двух миллионов тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель разгоняла свое авто до высокой скорости. Сама машина иностранной регистрации. Транспортное средство помещено на специализированную штрафную стоянку. Водитель обязана будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы.

"К примеру, в октябре месяце водитель нарушила скоростной режим на Омской трассе, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 93 км/ч, при разрешенной 60 км/ч", – сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

Полицейские в очередной раз напомнили о принципе неотвратимости наказания и призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Этот случай напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности водителей за непогашенные штрафы. Нарушение скоростного режима, особенно на территории населенных пунктов, создает серьезную угрозу безопасности всех участников дорожного движения.

Только в текущем году за неуплату штрафов полицейскими в Павлодаре задержано 42 транспортных средства, после оплаты штрафов транспорт возвращен владельцам.





