Павлодарка добилась компенсации за некачественное увеличение губ

Жительница Павлодара через суд добилась компенсации в размере 400 тысяч тенге за ущерб, причинённый в результате некачественного увеличения губ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Девушка решила воспользоваться услугами косметолога, увидев рекламу в Instagram в марте текущего года. В результате процедуры появились зуд, отёчность и комочки в губах. Последующий массаж также облегчения не принёс.

Косметолог, который в то время ещё обучался и не имел соответствующей квалификации, вначале вернул клиентке только половину стоимости процедуры – 12,5 тысячи тенге. Однако после того, как пострадавшая обратилась в областной департамент торговли и защиты прав потребителей и подала иск в суд, было решено взыскать с косметолога полную стоимость ущерба.

В ходе судебного разбирательства косметолог признала, что незаконно оказывала косметологические услуги и не была осведомлена о необходимых стандартах и требованиях к дерматокосметологам. Сейчас она больше не оказывает косметологические услуги и не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.