Павлодарец задушил знакомую и закопал тело во дворе дома

10 лет проведёт за решёткой павлодарец за убийство своей знакомой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в январе мужчина пришёл в отделение полиции и сознался в убийстве знакомой 1964 года рождения. Он рассказал, что задушил её в сентябре, а тело закопал на территории двора дома, где проживал.

По его словам, он убил её во время ссоры, когда они распивали спиртные напитки.

Факт был зарегистрирован, следователи провели досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК. Уголовное дело было направлено в суд по уголовным делам для рассмотрения по существу.

Позже его рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области с участием присяжных заседателей. В результате 31-летнему подозреваемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.