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Павлодарец выкупил здание, чтобы обучать детей казахскому языку
Бизнес действует уже на протяжении нескольких лет, но раньше помещение для размещения учебного центра приходилось арендовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Предприниматель Ержан Толеген уверен: дети учатся лучше, если их мотивировать и в перерывах между уроками разрешать играть в настольные игры, в приставку и пить чай с печеньками.
Языковой центр - это семейный бизнес. Супруга Ержана - преподаватель английского, в 2012 году для нее арендовали кабинет, взяли в рассрочку ноутбук, на первую прибыль купили принтер. В 2016 году открыли образовательно-досуговый центр. Сейчас он расширился до трех филиалов: два находятся в Павлодаре, один - в Астане.
"У нас 650 детей и 20 педагогов, часть занятий проходит онлайн, есть ученики по всему Казахстану - из Атырау, Актау, Шымкента, буквально на этой неделе вышли на международный уровень. Теперь у нас есть два ученика из Египта и Германии, - рассказал Ержан Толеген.
В этом году здание в Усольском микрорайоне бизнесмен выкупил полностью. Раньше центр занимал только цокольный и первый этажи, теперь появится возможность оборудовать дополнительные кабинеты и открыть кафетерий для детей.
Выкупить здание его нынешение владельцы смогли благодаря программе поддержки предпринимательства. Павлодарец взял кредит на 150 миллионов под 6% годовых, еще 13% будет субсидировать Фонд "Даму".
Сейчас в образовательно-досуговом центре для школьников с 1 по 11 класс проводят занятия по казахскому, английскому, математике, готовят детей к поступлению в НИШ, БИЛ, подростков и взрослых готовят к сдаче IELTS.
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