open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Павлодарец выкупил здание, чтобы обучать детей казахскому языку
pixabay.com Сегодня, 05:51
141
Фото: pixabay.com

Павлодарец выкупил здание, чтобы обучать детей казахскому языку

Бизнес действует уже на протяжении нескольких лет, но раньше помещение для размещения учебного центра приходилось арендовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Предприниматель Ержан Толеген уверен: дети учатся лучше, если их мотивировать и в перерывах между уроками разрешать играть в настольные игры, в приставку и пить чай с печеньками.

Языковой центр - это семейный бизнес. Супруга Ержана - преподаватель английского, в 2012 году для нее арендовали кабинет, взяли в рассрочку ноутбук, на первую прибыль купили принтер. В 2016 году открыли образовательно-досуговый центр. Сейчас он расширился до трех филиалов: два находятся в Павлодаре, один - в Астане. 

"У нас 650 детей и 20 педагогов, часть занятий проходит онлайн, есть ученики по всему Казахстану - из Атырау, Актау, Шымкента, буквально на этой неделе вышли на международный уровень. Теперь у нас есть два ученика из Египта и Германии, - рассказал Ержан Толеген.

В этом году здание в Усольском микрорайоне бизнесмен выкупил полностью. Раньше центр занимал только цокольный и первый этажи, теперь появится возможность оборудовать дополнительные кабинеты и открыть кафетерий для детей.

Выкупить здание его нынешение владельцы смогли благодаря программе поддержки предпринимательства. Павлодарец взял кредит на 150 миллионов под 6% годовых, еще 13% будет субсидировать Фонд "Даму". 

Сейчас в образовательно-досуговом центре для школьников с 1 по 11 класс проводят занятия по казахскому, английскому, математике, готовят детей к поступлению в НИШ, БИЛ, подростков и взрослых готовят к сдаче IELTS.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Павлодар #казахский язык
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:51
141
Поделитесь:
Наверх