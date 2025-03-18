  • 18 Марта, 13:02
  • BAIGENEWS

Павлодарец влетел в здание известного супермаркета

Водитель не справился с рулевым управлением.

Сегодня, 11:42
АВТОР
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t.me/halyqstan Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: t.me/halyqstan

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, водитель въехал в здание оптомаркета, передает BaigeNews.kz.

"18 марта водитель автомашины Toyota Mark 2, двигаясь по парковке Циолковского 33/6, не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на здание", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка.

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