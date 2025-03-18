По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, водитель въехал в здание оптомаркета, передает BaigeNews.kz.

"18 марта водитель автомашины Toyota Mark 2, двигаясь по парковке Циолковского 33/6, не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на здание", - говорится в сообщении.