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Павлодарец создал платформу для распознания инсульта
Сохранить жизнь и исключить инвалидность миллионов людей после инсульта намерен павлодарский стартапер. Досжан Жусупов создал искусственный интеллект Cerebra. Платформа распознает ишемический и геморрагический инсульт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В первом случае точность достигает 85%, во втором - 95%. Около 50 клиник страны уже применяют разработку и подтверждают ее эффективность.
В борьбу с инсультами Досжана привела личная история. В 2018-м он объединил лучших клиницистов и нейрадиологов. Спустя год появилась Церебра. В Казахстане разработка сертифицирована. Искусственный интеллект за 4 минуты распознает инсульт и выдает высокоточную картину состояния головного мозга. Как вблизи, так и дистанционно. В обычной практике на это у врачей уходит несколько часов, в регионах может доходить до суток. Специалисты признают, снимки КТ для инсульта - поле для игр в прятки. А каждая минута отнимает шансы у пациента.
"Есть полная клиническая картина, что у человека что-то не то, а КТ чистое, и тут наш продукт помогает. Мы помогаем увидеть маленькие изменения, которые в мозге происходят в первые часы, показать, на что обратить внимание, и на основе этой информации врачи уже могут принимать активную тактику лечения, и когда они начинают действовать, мы видим, что больше пациентов спасают, и больше пациентов выходит с минимальными потерями своего функционала, инвалидности практически нет", - сказал разработчик искусственного интеллекта Сerebra Досжан Жусупов.
"Эффект бабочки" - так охарактеризовали отечественные нейрохирурги разработку павлодарца. Небольшой стартап с глобальной миссией и высокой результативностью. Ежегодно 40 000 казахстанцев переносят инсульт. Большинство из них умирает в течение года. Другие становятся инвалидами. Причем их число в два раза больше, чем средняя цифра по миру. Церебра ломает эту статистику.
"Церебра является прям требованием сегодняшнего дня. Без Церебры дальше в лечении инсульта идти не возможно, он не только позволяет точно поставить диагноз, но дополнительно врачи обучаются. Это неврологи, у которых есть пробелы в компьютерной диагностике, в плане лечения оно позволяет нам расширить показания для вмешательства. Есть показатель по 7-ой городской больнице города Алматы и Актюбинской скорой медпомощи там активность врачей в лечении инсульта возросла примерно в 50% и выявляемость инсульта возросла в более чем полутора раза", - отметил зам. директора больницы медицинского центра УДП РК, нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев.
Спрос на Церебру за границей большой. Саудовская Аравия предложила дистрибьюторство. Узбекистан готов запустить лабораторию искусственного интеллекта. В США заработает представительство по приземлению стартапов. Аналогов в мире 6, но стоимость их применения очень высокая. В Казахстане разработка Досжана работает пока бесплатно и не во всех центрах.
"Технология создана, но насколько она работает в условиях реальной клинической практики мы можем увидеть, применяя ее. Данные определенные накоплены уже, и сейчас Министерство проводит анализ этих данных, чтобы в дальнейшем внедрить ее в наши стандарты лечения и механизмы оплаты при диагностике заболевания у пациентов с инсультом. Это стандартная в международной практике процедура", - добавил руководитель национального научного Центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой Александр Костюк.
Церебра видит и черепно-мозговые травмы. Команда Досжана работает над расширением ее функций. К слову, на днях казахстанский стартап вышел в финал международного конкурса. Он пройдет в Дании в марте этого года. В случае победы Досжан заявит о себе миру, как разработчик лучшего инновационного предложения в медицине.
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