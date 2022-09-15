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  • Павлодарец пытался выехать в Россию по документу брата-близнеца
check-in.kz Сегодня, 14:55
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Фото: check-in.kz

Павлодарец пытался выехать в Россию по документу брата-близнеца

По документу брата-близнеца пытался выехать в Россию казахстанец. Мужчину на пункте пропуска "Шарбакты" в Павлодарской области задержали сотрдуники департамента Пограничной службы КНБ по региону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение погранслужбы КНБ РК.

"29 августа в ходе проверочных мероприятий обращено внимание на несоответствие некоторых анатомических особенностей внешности лица, предъявившего документ и изображения на фотографии в паспорте. Как выяснилось, данный документ принадлежал его брату-близнецу. Такими действиями он пытался обойти запрет на выезд с территории РК, в связи с проводимым в отношении него гражданским судопроизводством", - говорится в сообщении.

Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Напомним, в августе иностранец незаконно пересёк госграницу в горной местности Алматинской области и обстрелял военных, которые его обнаружили.

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#государственная граница #Павлодарская область #документы
Сегодня, 14:55
259
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