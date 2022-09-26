Павлодарец пытался самовольно подключиться к тепломагистрали

Фото: pavlodarnews.kz

Воплотить незаконную затею ему помешали коммунальщики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в ТОО "Павлодарские тепловые сети", самостоятельное подключение к тепловым сетям города не редкость, и это всегда ведет к недогреву у других потребителей. Очередной случай выявили на улице Ак. Маргулана во время обхода маршрутов тепловиками. Собственник частного жилья начал прокладывать трубу с целью несанкционированного подключения к тепловой камере №138А от тепловой магистрали №5.

"При комиссионном осмотре мы выявили замечания, не позволяющие принять сеть в эксплуатацию. Ее строительство противоречит действующему законодательству и несет угрозу жизни жителям других домов. Строители собирались самовольно врезаться в ТМ 5, но тепломагистраль находилась под давлением", - пояснил ситуацию заместитель главного инженера ТОО "Павлодарские тепловые сети" Павел Плетухов.

Кроме того, во время осмотра комиссия выявила семь нарушений в реализации утвержденного проекта строительства. Это могло повлечь серьезные последствия для других потребителей. Такая тепловая сеть не может быть принята в постоянную эксплуатацию до устранения замечаний. Дальнейшие работы в прокладке сети запрещены. Собственник согласился с выводами специалистов и обещал устранить все недочеты.



Напомним, разрешение оформляется после принятия комиссией новой сети для эксплуатации в отопительный период.