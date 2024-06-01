Павлодарец принял роды у супруги по подсказкам диспетчера скорой помощи

Житель Павлодарской области смог принять роды у своей супруги по подсказкам диспетчера станции скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации службы 103, срочный звонок в на станцию скорой помощи поступил 31 мая около четырех часов утра из посёлка Майкаин. На том конце провода мужчина сообщил, что у его 24-летней беременной супруги начались частые схватки. Пока медицинская бригада следовала к месту назначения, диспетчер удерживала звонок и давала инструкции, как облегчить течение родов.

Звонок был на удержании девять минут. Когда медработники приехали, на свет уже появился мальчик весом три килограмма и ростом 52 сантиметра. Ребёнка вместе с мамой в стабильном состоянии доставили в сельскую участковую больницу Майкаина.

"С начала года это уже 13-й случай внебольничных родов, который отработала наша служба. В пяти случаях роды принимали по пути в стационар прямо в реанимобиле 103, восемь родов были домашними. Как и в последнем случае, все домашние роды принимались с помощью наших диспетчеров, которые удерживали звонок", – говорит заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

В службе 103 напоминают, что любые внебольничные роды чреваты осложнениями, поэтому во время родов медики рекомендуют постоянно наблюдаться у специалиста и оперативно обращаться в скорую помощь.