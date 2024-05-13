Павлодарец организовал ферму по выращиванию конопли

Павлодарца наказали за выращивание конопли на дачном участке. 39-летний мужчина решил заняться бизнесом еще в 2023 году и для этих целей нашел в интернете сайт, реализующий семена запрещенного растения. Затем применил все свои навыки агронома, чтобы взрастить урожай наркотиков. По причине чего оказался на скамье подсудимых, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жителю Павлодара в городском суде №2 вынесли обвинительный приговор, признав виновным в взращивании запрещенных растений. В деле указывается, урожай мужчина получал в течении года. В феврале 2023 года он специального заказал для этого семена.

"Реализуя свой преступный умысел в конце февраля 2023 года находясь на арендованном дачном участке садоводства "Надежда" в Павлодаре произвел посев приобретенных семян растений рода конопля, после чего стал незаконно выращивать запрещенные к возделыванию растения сортов конопли, содержащие наркотические вещества, в количестве шести штук путем их полива и сооружения для них самодельной теплицы из деревянных досок и полиэтиленовых пленок", - указано в приговоре суда.

Достичь желаемого мужчине удалось. Плодородная земля садоводства дала неплохой урожай, но о нем узнали полицейские, и в сентябре 2023 года провели обыск. Указывается, на даче в итоге корни конопли и само растение. Стражи порядка проверили и квартиру "дачника", где обнаружили выращенный урожай - весом более 10 килограммов. Более того, павлодарец подготовил из растения готовый к употреблению продукт.

В суде мужчина не стал отрицать вину, заключил процессуальное соглашение с прокурором. Ему назначили год ограничения свободы.