Павлодарец насмерть сбил пешехода и скрылся в Карагандинской области

Водителя, попавшего в смертельное дорожно-транспортное происшествие, задержали в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Осакаровка – Молодежный в шести километрах от посёлка Молодежный. Водитель сбил мужчину и скрылся. От полученных травм 40-летний сельчанин скончался, не приходя в сознание.

Сотрудники следственно-оперативной группы нашли на месте ДТП осколки бампера и значок от автомобиля. По “горячим следам” сотрудники криминальной полиции и батальона патрульной полиции ДП области задержали подозреваемого – 45-летнего жителя Павлодарской области.

Водитель дал признательные показания. Он рассказал, ехал в сторону посёлка Осакаровка, когда совершил наезд на потерпевшего.

В настоящий момент ведётся досудебное расследование по статье 347 Уголовного кодекса РК “Оставление места дорожно-транспортного происшествия” и части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.