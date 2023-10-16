Павлодарец насмерть сбил пешехода и скрылся в Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Водителя, попавшего в смертельное дорожно-транспортное происшествие, задержали в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Осакаровка – Молодежный в шести километрах от посёлка Молодежный. Водитель сбил мужчину и скрылся. От полученных травм 40-летний сельчанин скончался, не приходя в сознание.
Сотрудники следственно-оперативной группы нашли на месте ДТП осколки бампера и значок от автомобиля. По “горячим следам” сотрудники криминальной полиции и батальона патрульной полиции ДП области задержали подозреваемого – 45-летнего жителя Павлодарской области.
Водитель дал признательные показания. Он рассказал, ехал в сторону посёлка Осакаровка, когда совершил наезд на потерпевшего.
В настоящий момент ведётся досудебное расследование по статье 347 Уголовного кодекса РК “Оставление места дорожно-транспортного происшествия” и части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека”.
Самое читаемое
- Мобилограф умер перед концертом группы "Ирина Кайратовна" в Астане
- Димаш Кудайберген стал свидетелем нового рекорда в Турции
- Бухтарминское водохранилище: море проблем и разочарований?
- История одной закупки: в Шымкенте пять лет не могут закончить строительство дороги
- Вера Брежнева впервые прокомментировала свой развод с Меладзе