Павлодарец наказан за нарушение перевозки малолетнего ребёнка
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Павлодарец наказан за нарушение перевозки малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Водитель автомобиля Haval перевозит по улице Дюсенова малолетнего ребенка на своих коленях" – такой видеозвонок поступил оператору полиции через мобильное приложение "Омниканальность". Сообщивший водитель возмущался, что своими действиями водитель подвергает опасности жизнь и здоровье ребёнка.
Сотрудники незамедлительно выехали на указанную улицу, автомашина была остановлена. Водитель не стал отрицать нарушение. За несоблюдение правил перевозки пассажиров он привлечён к ответственности, наложен штраф в размере 5 МРП.
Как отметли в МВД, безопасность перевозки детей в автомашине является одним из главных приоритетов для родителей. Самым безопасным вариантом является установка детского удерживающего устройства: автолюльки и автокресла.
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