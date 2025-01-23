Павлодарец наказан за нарушение перевозки малолетнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Водитель автомобиля Haval перевозит по улице Дюсенова малолетнего ребенка на своих коленях" – такой видеозвонок поступил оператору полиции через мобильное приложение "Омниканальность". Сообщивший водитель возмущался, что своими действиями водитель подвергает опасности жизнь и здоровье ребёнка.

Сотрудники незамедлительно выехали на указанную улицу, автомашина была остановлена. Водитель не стал отрицать нарушение. За несоблюдение правил перевозки пассажиров он привлечён к ответственности, наложен штраф в размере 5 МРП.

Как отметли в МВД, безопасность перевозки детей в автомашине является одним из главных приоритетов для родителей. Самым безопасным вариантом является установка детского удерживающего устройства: автолюльки и автокресла.