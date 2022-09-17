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ДП Павлодарской области Сегодня, 22:06
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Фото: ДП Павлодарской области

Павлодарец на время лишился машины из-за пранка друзей

Автомобиль жителя Павлодара оказался на штрафной стоянке из-за неудачной шутки товарищей, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Назарбаева едет автомобиль, у которой перевернуты государственные регистрационные номерные знаки. Звонившие рассказали, что машина заезжает во дворы. Полицейские, выехав к указанному месту, установили автомобиль",- сообщили в департаменте.

На вопрос, почему водитель ездит с перевернутыми номерами, молодой человек ответил, что это "коварная шутка друзей".  Мужчина уточнил, что некоторое время назад встречался с товарищами, затем позже ему позвонили другие приятели и рассказали, что он стал жертвой пранка. 

"От такой шутки автомобилисту было не до смеха – полицейские составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 590 КРКоАП – управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку", – рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что точно не знают, была ли это действительно шутка или же таким образом, водитель пытался сделать свои номера нечитаемыми. 

Всего, по данным ведомства, в этом году на территории Павлодарской области 5648 водителей задержаны за управление транспортными средствами с заведомо подложными или поддельными номерами.

Видео: ДП Павлодарской области
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#полиция #авто #ПДД
Сегодня, 22:06
233
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