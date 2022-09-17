Павлодарец на время лишился машины из-за пранка друзей

Фото: ДП Павлодарской области

Автомобиль жителя Павлодара оказался на штрафной стоянке из-за неудачной шутки товарищей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"В полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Назарбаева едет автомобиль, у которой перевернуты государственные регистрационные номерные знаки. Звонившие рассказали, что машина заезжает во дворы. Полицейские, выехав к указанному месту, установили автомобиль",- сообщили в департаменте.

На вопрос, почему водитель ездит с перевернутыми номерами, молодой человек ответил, что это "коварная шутка друзей". Мужчина уточнил, что некоторое время назад встречался с товарищами, затем позже ему позвонили другие приятели и рассказали, что он стал жертвой пранка.

"От такой шутки автомобилисту было не до смеха – полицейские составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 590 КРКоАП – управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку", – рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что точно не знают, была ли это действительно шутка или же таким образом, водитель пытался сделать свои номера нечитаемыми.

Всего, по данным ведомства, в этом году на территории Павлодарской области 5648 водителей задержаны за управление транспортными средствами с заведомо подложными или поддельными номерами.