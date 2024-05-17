Павлодарец избил жену на улице из-за потерянного ключа

В Павлодаре во дворе одного из домов мужчина нанес удары своей жене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инцидент на видео записали соседи. Судя по разговору супругов, женщина потеряла ключи от квартиры, и семья не могла попасть домой. На распространившийся ролик в социальных сетях отреагировали в полиции.