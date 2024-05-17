Павлодарец избил жену на улице из-за потерянного ключа
Сегодня, 01:31
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Сегодня, 01:31Сегодня, 01:31
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В Павлодаре во дворе одного из домов мужчина нанес удары своей жене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Инцидент на видео записали соседи. Судя по разговору супругов, женщина потеряла ключи от квартиры, и семья не могла попасть домой. На распространившийся ролик в социальных сетях отреагировали в полиции.
"Участники конфликта установлены. Несмотря на отказ потерпевшей от заявления, полиция по факту семейного скандала в отношении супруга возбудила административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения", – сообщила официальный представитель департамента полиции Павлодарской области Жанар Белялова.