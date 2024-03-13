Двое детей потерялись в Астане

В Астане полицейские вернули родителям заблудившихся в городе детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт 102 поступило сообщение от местной жительницы. Она нашла на улице мальчика, который заблудился. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили 10-летнего ребёнка, который рассказал, что, возвращаясь из школы, перепутал маршрут автобуса и уехал в незнакомый район города. Незамедлительно сотрудники обратились к педагогам и выяснили контактные номера родителей, после чего доставили ребёнка по месту жительства.

Второго несовершеннолетнего в возрасте девяти лет нашли прохожие в районе ЭКСПО и привели в отдел полиции. Незамедлительно сотрудники туристской полиции организовали розыск родителей мальчика. Они установили местонахождение его матери и передали мальчика законному представителю. Взволнованные мамы поблагодарили полицейских за профессионализм и оперативно оказанную помощь в поиске их детей.