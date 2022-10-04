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total.kz Сегодня, 12:29
149
Фото: total.kz

Павлодар частично остался без света из-за аварии на электросетях

Авария оставила часть Павлодара без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz. Время устранения неизвестно. В АО "Павлодарэнерго" сообщили, что причина отключения от света – авария на электросетях.

"Бригада АО "ПРЭК" выехала на место. Ориентировочное время устранения от одного до полутора часов", – сообщили в компании.

Сейчас специалисты уточняют количество отключенных от света домов. Без электричества остались квадраты улиц Торайгырова - Бектурова - Лермонтова - Назарбаева и Сатпаева - Торайгырова - Астана - Естая.

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#Павлодар #электричество #ЧП
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:29
149
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