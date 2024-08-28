Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который арестован во Франции, выдвинули на Нобелевскую премию, передаёт BaigeNews.kz.

"Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По моему, Дуров достоин Нобелеской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии.Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки", – написал в своём Telegram-канале ректор Евразийского международного университета Константин Клименко.

И отметил, что у него вызывает недоумение арест Павла Дурова.

"Абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что криминал может использовать это техническое средство для незаконных действий", – отметил Клименко.

По его словам, он как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла Дурова быть почётным гостем и спикером этого форума.

"И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", – написал Клименко.

Павла Дурова задержали, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. За несколько минут до приземления частного самолёта Дурова объявили в розыск.

Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram. А сам основатель Павел Дуров отказался сотрудничать с правоохранителями, предоставлять доступ к зашифрованной переписке, а значит, был соучастником.