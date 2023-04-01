Павильоны и детские электромобили убирают с набережной Актау

Фото: facebook.com/AktauPress/

В Актау решили пресечь незаконную предпринимательскую деятельность на городской набережной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По поручению акима города, с территории набережной в микрорайонах 9 А, 14 А и 15 А сотрудники акимата и коммунальщики начали вывозить электромобили, батуты и велосипеды. Также начали демонтировать незаконно размещенные торговые объекты.

"Неоднократно нами выдавались письменные предупреждения, о необходимости сноса незаконных павильонов, а также ликвидации детских игровых аттракционов. Однако предприниматели продолжали работать, нарушая закон. В настоящее время начаты работы по сносу и конфискации имущества в рамках закона. Неудовлетворителен не только внешний вид набережной, с точки зрения безопасности вызывает опасения. Так как данные прокатчики не несут ответственность за безопасность детей", — рассказал заместитель акима Актау Ербол Жумагазин.

По информации специалистов, на сегодняшний день, на набережной Актау незаконную деятельность ведут до 35 предпринимателей. В разгар сезона и праздники эта цифра доходит до 55 человек.

"Был проведён опрос среди горожан. В результате многие выразили возражения против предпринимательской деятельности на берегу моря. В качестве альтернативного предложения лицам, оказывающим незаконные предпринимательские услуги на берегу моря, было предложено переехать в парк "Акбота" и на территорию торговых рынков, с которыми ранее был заключен меморандум", — добавил Ербол Жумагазин.

Фото: facebook.com/AktauPress