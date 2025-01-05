В Караганде в 2025 году должна появиться сеть павильонов, предназначенных для торговли фермерскими продуктами местного производства. Об этом рассказал Youtube-каналу "Куда смотрит акимат" заместитель акима области Бауржан Асанов, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению главы региона в Караганде приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство сети новых павильонов.

"Уже в этом году начнём строить ряд павильонов. Есть такая практика в зарубежных странах, когда строят инфраструктуру павильонов для торговли сельхозпродукцией. За каждым районом мы закрепим свой павильон, чтобы туда круглый год могли приезжать фермеры и напрямую реализовывать свою продукцию", – рассказал Асанов.

По его мнению, такое решение будет выгодно и продавцам, и покупателям: первые продадут свою продукцию быстро и без посредников, а вторые получат свежие фермерские продукты без лишних наценок.

Первый павильон должен появиться на улице Сатыбалдина.