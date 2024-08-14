Павел Дуров выделил гранты для сельских школьников в Казахстане

Миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров выделил 12 грантов для детей из сёл Казахстана в школу IQanat на сумму 356 тысяч долларов. Об этом сообщил бизнесмен Айдын Рахимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлый приезд в Казахстан Павел, оказывается, разглядел нашу школу в Google Map и, заинтересовавшись, попросил её посетить. Во время визита начал расспрашивать детали учебного процесса, по какому формату отбираются на олимпиадах самые-самые из десятков тысяч сельских детей, затем получают отличные стартовые возможности. Его интерес рос, он задавал всё больше вопросов. Оказалось, в своё время он сам окончил школу для одарённых детей. Узнав, как сильно меняются дети из простых аулов за годы учёбы, делают невероятный рывок и поступают затем в лучшие, включая зарубежные вузы, предложил оплатить учебу нескольких детей, которые немного не дотянули до гранта", - написал Рахимбаев в Facebook.

Он сообщил, что в течение нескольких недель переписывался с Дуровым.

"Я пребывал в неком шоке, когда он лично взялся разбирать кандидатов, запрашивал их баллы, предметы и ещё больше дополнительной информации .. Представляете себе, человек с состоянием более 15 миллиардов долларов, владелец международной корпорации, представленной в 100 странах лично занимался таким, казалось бы, небольшим, но важным для него делом. А после того, как он узнал о детях больше, увеличил количество грантов на 12!" - рассказал бизнесмен.

Поразило Рахимбаева и то, как Дуров "от всей души старался изменить судьбы наших қарапайым детей".