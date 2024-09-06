Павел Дуров прокомментировал свое задержание во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех людей, которые поддержали его во время ареста. Также Дуров удивился причинам задержания. Согласно его словам, у мессенджера есть официальный представитель в Европейском союзе, принимающий и отвечающий на запросы ЕС, к которому может обратиться любой человек. Кроме того, Дуров отметил, что французские власти имели множество способов связаться с ним. Также основатель Telegram рассказал, что еще он посчитал удивительным во время своего задержания.

"Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи досмартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", – проинформировал Дуров.

Создатель Telegram сообщил, что его компания придерживается такого принципа, как защита пользователей в авторитарных режимах. Однако он в любое время открыт для диалога. Когда его сотрудники не в силах договориться с регулирующим органом какой-либо страны о правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью, то мессенджер перестает действовать на территории.

"Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение нести добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются", – прокомментировал Павел Дуров.

Однако он уточнил, что на платформе ежедневно удаляется большое количество вредоносных постов и каналов. Также сотрудники Telegram с частой периодичностью публикуют отчеты о прозрачности.