Павел Дуров приехал в Астану
Вчера, 22:36
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Вчера, 22:36Вчера, 22:36
132Фото: TuckerCarlson/Youtube
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В Казнете разлетелось видео, где Павел Дуров посещает офис международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub".
Ранее сообщалось, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о визите Павла Дурова в Казахстан.