  • 28 Июня, 00:03
  • BAIGENEWS

Павел Дуров приехал в Астану

Вчера, 22:36
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TuckerCarlson/Youtube Вчера, 22:36
Вчера, 22:36
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Фото: TuckerCarlson/Youtube

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В Казнете разлетелось видео, где Павел Дуров посещает офис международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub".

Ранее сообщалось, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о визите Павла Дурова в Казахстан.

 

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