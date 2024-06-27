Павел Дуров приехал в Астану

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прилетел в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В Казнете разлетелось видео, где Павел Дуров посещает офис международного технопарка IT-стартапов "Astana Hub".

Ранее сообщалось, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства высказался о визите Павла Дурова в Казахстан.