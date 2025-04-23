Жители села Коктогай в Индерском районе Атырауской области обеспокоены нашествием каракуртов. Эти ядовитые пауки всё чаще появляются во дворах и представляют угрозу для здоровья и жизни как людей, так и сельскохозяйственных животных, передает BaigeNews.kz.

В редакцию "АЖ" поступают обращения с просьбами принять меры — люди опасаются за свою безопасность.

По словам предпринимателя, ранее занимавшегося растениеводством, ему пришлось прекратить работу в поле именно из-за угрозы укусов. Местные ветеринарные службы подтверждают наличие проблемы, но официально бороться с каракуртами не могут — их компетенция ограничивается ситуациями, связанными с особо опасными заболеваниями.

Начальник районной инспекции ветеринарного контроля Омирбек Темиргалиев подтвердил:

"Да, каракурты появляются в степи, но наши действия ограничены. Если есть подозрение на особо опасное заболевание, мы берём анализы и тогда уже действуем".

Ситуация осложняется тем, что численность каракуртов в Атырауской области за последние три года резко возросла. В прошлом году в Исатайском, Индерском и Курмангазинском районах от укусов этих пауков погибли 90 верблюдов. Почти 90 животных до сих пор проходят лечение.

К слову, в прошлом году в Баянаульском нацпарке с каракуртами боролись вплоть до осени.