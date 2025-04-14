  • 14 Апреля, 18:16
  • BAIGENEWS

Паучий выезд: супергерои отправились в путь с алматинского вокзала

Сеть смеётся над Людьми-пауками в алматинском поезде.

Сегодня, 17:15
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: Кадр видео

На казахстанском просторе снова оживают герои комиксов — в Сети набирает популярность видео с вокзала Алматы, где несколько человек в костюмах Человека-паука заходят в поезд. Инцидент, попавший в объектив случайного очевидца, вызвал бурю эмоций и массу шуток в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика отмечает, что "пауков на выезде" заметили в Южном Казахстане. Кто они, куда едут и зачем — остаётся неизвестным. Однако это не помешало пользователям устроить настоящий флешмоб в комментариях.

Вот лишь несколько из них:

  • "Просто нет небоскрёбов, цепляться паутиной не за что, а бегать по земле — штрафуют"

  • "На работу"

  • "У них сбор в другой вселенной"

  • "Нашествие пауков"

  • "Поехали в Астану — по небоскрёбам скакать"

Некоторые комментаторы уже назвали видео "самым философским выездом недели", предполагая, что это "визуализация внутреннего состояния" или "сбор супергероев перед трудовой неделей".

Кто бы ни скрывался под масками — костюмированный рейд явно удался.

 
 
 
 
 
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Публикация от Важные народные новости (@novosti.karagandy.kz)

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