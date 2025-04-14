Паучий выезд: супергерои отправились в путь с алматинского вокзала
Сеть смеётся над Людьми-пауками в алматинском поезде.
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На казахстанском просторе снова оживают герои комиксов — в Сети набирает популярность видео с вокзала Алматы, где несколько человек в костюмах Человека-паука заходят в поезд. Инцидент, попавший в объектив случайного очевидца, вызвал бурю эмоций и массу шуток в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Автор ролика отмечает, что "пауков на выезде" заметили в Южном Казахстане. Кто они, куда едут и зачем — остаётся неизвестным. Однако это не помешало пользователям устроить настоящий флешмоб в комментариях.
Вот лишь несколько из них:
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"Просто нет небоскрёбов, цепляться паутиной не за что, а бегать по земле — штрафуют"
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"На работу"
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"У них сбор в другой вселенной"
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"Нашествие пауков"
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"Поехали в Астану — по небоскрёбам скакать"
Некоторые комментаторы уже назвали видео "самым философским выездом недели", предполагая, что это "визуализация внутреннего состояния" или "сбор супергероев перед трудовой неделей".
Кто бы ни скрывался под масками — костюмированный рейд явно удался.
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