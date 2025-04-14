На казахстанском просторе снова оживают герои комиксов — в Сети набирает популярность видео с вокзала Алматы, где несколько человек в костюмах Человека-паука заходят в поезд. Инцидент, попавший в объектив случайного очевидца, вызвал бурю эмоций и массу шуток в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика отмечает, что "пауков на выезде" заметили в Южном Казахстане. Кто они, куда едут и зачем — остаётся неизвестным. Однако это не помешало пользователям устроить настоящий флешмоб в комментариях.

Вот лишь несколько из них:

"Просто нет небоскрёбов, цепляться паутиной не за что, а бегать по земле — штрафуют"

"На работу"

"У них сбор в другой вселенной"

"Нашествие пауков"

"Поехали в Астану — по небоскрёбам скакать"

Некоторые комментаторы уже назвали видео "самым философским выездом недели", предполагая, что это "визуализация внутреннего состояния" или "сбор супергероев перед трудовой неделей".

Кто бы ни скрывался под масками — костюмированный рейд явно удался.